Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı
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Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı Hurdaya dönen otomobildeki yaralıları çıkarmak için ekipler zaman karşı yarıştı Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

28.05.2020 02:38 | Son Güncelleme: 28.05.2020 02:43

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Hurdaya dönen otomobildeki yaralıları çıkarmak için ekipler zaman karşı yarıştı

DENİZLİ - Denizli'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden şahıs ile yaralılar sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Kaza, gece geç saatlerde Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Necip Ali Caddesi'ndeki Kayıhan Tüp Geçidi çıkışında meydana geldi. Arif M., idaresindeki 03 LB 565 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü Arif M., ile İbrahim Şakar'ı sıkıştıkları yerden çıkarmak için itfaiye ve sağlık ekipleri adeta zaman karşı yarıştı. Yaralı şahıslar ekiplerin uzun uğraşları sonucu araç içerisinde çıkarılarak ambulanslar ile Pamukkale Üniversitesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazada otomobilin hurdaya dönmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

"Araç biraz hızlıydı."

Kaza yapan aracın arkasında otomobili ile seyir halinde olan Onur Erdoğan isimli sürücü ise aracın hızlı olduğunu öne sürerek, "YSE yönünden Kayıhan Mahallesi yönüne doğru ilerliyorduk. Araç biraz hızlıydı. Tüp geçitte beni 110-120 kilometre hızla geçti. 7-8 saniye önce önümde kaza yaptı. Araçta 3 kişi vardı. İkisinin durumu iyiydi ama birinin hayatını kaybettiğini gördüm. Yanımdakilere hemen ambulansı aramalarını söyledim" diye konuştu.

Kaza sonrası yapılan incelemelerin ardından araç çekici ile otoparka götürüldü.

Polis tarafından kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

Manşet

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