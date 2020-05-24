Ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
24.05.2020 20:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:33
Çanakkale'nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Emin Altın (39) idaresindeki 16 NFD 14 plakalı motosiklet, Şirinköy-Sazoba köy yolunda ağaca çarptı.
Başından ağır yaralanan Altın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Altın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA