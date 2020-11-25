Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

25.11.2020 03:47 | Son Güncelleme: 25.11.2020 04:04

Kütahya'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kütahya'da, refüjdeki ağaca çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Sağır'ın (23) kullandığı 59 YT 446 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilden fırlayan Sağır'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağır'ın cenazesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Doğan

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