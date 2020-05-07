Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam özel harekatı ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam özel harekatı ayağa kaldırdı

07.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:36

Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam özel harekatı ayağa kaldırdı Adana'da daha önce ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yaparak gündeme gelen 66 yaşındaki İbrahim Cebeci, rastgele havaya ateş açına ihbar üzerine olay yerine gelen polise de direndi Polis yaklaşık 1 saat sonra Cebeci'nin...

Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam özel harekatı ayağa kaldırdı

Adana'da daha önce ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yaparak gündeme gelen 66 yaşındaki İbrahim Cebeci, rastgele havaya ateş açına ihbar üzerine olay yerine gelen polise de direndi

Polis yaklaşık 1 saat sonra Cebeci'nin evine girip onu pencerede etkisiz hale getirdi

ADANA - Adana'da daha önce ağaca baş aşağı asılarak marş söyleyip spor yaparak gündeme gelen 66 yaşındaki İbrahim Cebeci rastgele havaya ateş açına ihbar üzerine olay yerine gelen polise de direndi.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar mahallelerindeki psikolojisi yerinde olmayan 66 yaşındaki İbrahim Cebeci'nin pencereden rast gele çevreye ateş açtığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis merkezi ve yunus ekipleri olay yerine gitti. Ancak Cebeci polislerin uyarısına rağmen ateş etmeye devam edince polis çelik yelek giyip yardımcı ekip istedi.

Olay yerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürü de gelirken iki özel harekat ekibi de sevk edildi. Gelen ekipler uzun süre Cebeci'yi ikna etmeye çalıştı ancak yaklaşık bir saat yaşlı adam ikna olmadı. Özel harekat polisleri elleri tetikte bekledi. Bu arada, bazı polislerde eve sızma girişiminde bulundu. Polis bir süre sonra bacaklarını pencereden dışarı çıkartıp korkuluklara saran Cebeci'nin evine girerek onu etkisiz hale getirdi. Cebeci polisin kendisini tutmasına rağmen direnip pencereden çıkmak istemedi. Ancak polis Cebeci'yi pencereden çekip aldı.

Eş Ayşe Cebeci, eşinin emekli öğretmen olduğunu psikolojik sorunları olduğu için hap kullandığını ancak haplarını bugün almaya unuttuğu için böyle davrandığını söyledi. Cebeci'nin evinden iki tabanca ve bir av tüfeği çıktı.

Cebeci daha önce ağaca baş aşağı asılıp tek bacağı ile tutunarak spor yaparak gündeme gelmişti. Cebeci, evinin önündeki sulama kanalı kenarındaki ağaçları kullanıp spor yapıp aynı zamanda da marşlar okumasıyla haber olmuştu.

Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam özel harekatı ayağa kaldırdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haber
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haber
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haber
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı Haber
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak Haber
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil 'sarıkız' örümceği, köylüleri tedirgin etti
Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yaptım' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yaptım" diyen sanık tahliye edildi
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Rekabet Kurumu, 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Bursa'da yasağı dinlemeyerek sokağa çıkan bir grup genç, polis otosunu görünce böyle kaçtı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 260 bini aştı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
Ukrayna'da gizli roket projesini Rusya'ya sızdırmaya çalışan ajan yakalandı
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan 'normalleşme' yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Bilim Kurulu Üyesi Azap'tan "normalleşme" yorumu: Virüs bitmeyecek, aramızda dolaşmaya devam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Donald Trump Hüseyin İnan Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Pınar Altuğ Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Ağaca baş aşağı asılan yaşlı adam özel harekatı ayağa kaldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 15:44:51. #1.15#
title