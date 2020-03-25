Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her sabah yapıyormuş
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Türkçe Öğretmeni, Komando, Güncel

Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her sabah yapıyormuş

ADANA'da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuduğu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (66), "Her gün burada sporumu yaparım. Öğrencilerim de var. Sağlığımı böyle koruyorum" dedi.

25.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:50
Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her sabah yapıyormuş

ADANA'da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuduğu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (66), "Her gün burada sporumu yaparım. Öğrencilerim de var. Sağlığımı böyle koruyorum" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin karşısında bulunan ağaçlara bacaklarıyla baş aşağı asılarak spor yaptığını ve bu şekilde dinç kaldığını söyleyen İbrahim Cebeci, dün sosyal medyada komando marşı söylerken çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla yoğun ilgi görmüştü. Videoyu izleyen birçok yakının kendisini aradığını ve tebrik ettiğini belirten Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" dedi.

'SU GÖRSEM YÜZERİM, AT GÖRSEM BİNERİM"Yeni tip koronavirüsü salgınından sonra 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırması hakkında da konuşan İbrahim Cebeci, ağaçların evinin önünde olduğunu ve insanlarla tokalaşmayıp uzak durarak önlemini aldığını söyledi. Spor yapmayı çok sevdiğini ve çocuklara da ağaca asılmayı öğrettiğini belirten Cebeci, "Ben her türlü spor yaparım. Su görsem yüzerim, at görsem binerim. Her sabah kalkar soğuk suyla duş alırım. Beni yurt dışından merak edip gelen, tanışan oluyor. Hayatımı böyle geçiriyorum. Mesela Mehter Marşı çalsa bitene kadar ağaçtan inmem" diye konuştu.

İbrahim Cebeci'nin öğrencisi olduğunu ve kendisine ağaçta spor yapmayı öğrettiğini kaydeden, Umut Sarıgeçili (11) ise spor yapmaktan memnun olduğunu belirtti.


Kaynak: DHA

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