Ağaç yükleyici hırsızlığı iddiasına 4 gözaltı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde park halindeki kepçenin ağaç yükleyicisini çalan 4 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Ayvacık ilçesinde park halindeki kepçenin ağaç yükleyicisini çalan 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ayvacık ilçesi Çökekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.'ye (58) ait park haindeki kepçede takılı bulunan ağaç yükleyicinin kaynak makinası ile kesilerek çalındığı ihbarı üzerine Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Olay yerine gelen beyaz renkli kamyonete kepçeden kesilen ağaç yükleyicinin yükleyerek aracın olay yerinden ayrıldığını tespit eden jandarma ekipleri, şahısların gidiş istikametini trafiğe kapattı. Çökekli Mahallesi çıkışında devriye ekiplerinin yaptığı yol kontrolünde O.T (24) isimli şahsın kullandığı beyaz renkli kamyoneti durduran ekiplerin yaptıkları kontrolde kepçeye ait ağaç yükleyicinin araç kasasında olduğu tespit edildi. Olayla ilgili araçta bulunan sürücü O.T. (24) ile H.A (24), M.C. (26), M.Y. (41) isimli şahıslar gözaltına alındı. İfadesi alınan 4 kişi serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı