Ağaç yerine ayağını kesti

Ağaç yerine ayağını kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan odun kesen şahıs, bir anlık dalgınlıkla ağaç yerine ayağını kestiOlay Paşaören Mahallesinde ormanlık alanında meydana geldi.

04.11.2019 18:33
Ağaç yerine ayağını kesti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan odun kesen şahıs, bir anlık dalgınlıkla ağaç yerine ayağını kesti


Olay Paşaören Mahallesinde ormanlık alanında meydana geldi. Adnan U. (38), evinin kışlık yakacak ihtiyacını tedarik etmek için ormana ağaç kesmeye gitti. Ormanlık alanda ağaç kesen talihsiz adam, bir anlık dalgınlık sonucu kestiği ağaçtan çıkan motorlu testere ile ayağını kesti. 38 yaşındaki Adnan U'nun yardımına olayı gören yakınları koştu. Yakınları durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralanan adamı hastaneye kaldırdı. Olayla alakalı tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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