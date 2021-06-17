Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe

Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepe Belediyesi'nin son 7 yılda hız verdiği çalışmalar sonucu ilçe adeta yeşil cennetine dönüştü.

Bu süreçte yapılan 55 yeni parkla birlikte 384 bin 300 metrekare yeşil alan kazanan Maltepe'de 12 milyon 130 bin 280 adet çiçek ve 8 bin 250 adet ağaç dikildi.

17 Haziran Dünya Kuraklıkla Mücadele Günü'nde Maltepe Belediyesi bir başarı hikayesine daha imza attı.

Ali Kılıç'ın göreve geldiği 2014 yılından bugüne değin geçen sürede Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar Maltepe'yi İstanbul'un en yeşil dördüncü ilçesi konumuna getirdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Aleyna Tilki Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Merih Demiral Roland Garros Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağaç ve yeşilin adresi Maltepe - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 16:39:47. #1.13#

title