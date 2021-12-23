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Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - Haberler | Güncel

Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyorBartın arasında bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturduğu ağaç tünellerde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

KARABÜK (İHA) - Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor

BARTIN Karabük-Bartın arasında bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturduğu ağaç tünellerde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Karabük - Bartın karayolunda yer alan 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tüneller yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan güzelliği ile sürücülere eşsiz bir manzara sundu. Kar yağışıyla birlikte ağaçlardan oluşan tüneli andıran beyaz manzara, görenleri mest etti. Bölgede kar yağışı devam ederken, yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı ise kara yolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımın sağlamadığı köylerde ise ekmek ihtiyacını fırıncı traktörü ile çıkarak sağlıyor.

Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor

Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor

Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor

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