Ağaç Sökme ve Dikim Makinesi Faaliyete Başladı

2017 yılında D.M.O. ile satın alınarak Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne tahsis edilen ağaç sökme ve dikme makinesi göreve başladı.

Ormancılık hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan 34 ton taşıma kapasitesine, 400 Beygir motor gücüne sahip ve 6x4 hareket kabiliyetinde olan kamyon şasesi üzerine monteli ağaç sökme ve dikme makinesinin üst yapısı yerli mühendisler tarafından yapıldı. Bu çalışmaları Fidanlık Müdürlüğüne yerinde görmek üzere Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ziyarette bulunup makinenin uygulamasını incelediler.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar ise "ağaç söküm - dikim makinesi fidanlığın ve ilimiz için son derece önemli bir yatırımdır. Özellikle Orman Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Bu makine ile ağaçlandırma ve çevre düzenleme çalışmaları daha sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sağlanacak. Zonguldak'a ve orman teşkilatımıza hayırlı olsun" dedi.

Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel yaptığı açıklamada ağaç sökme makinesi ile kesim yapmadan ağaçların alındığını ihtiyaç olan bölgelerde toprakla buluşturulduğunu özellikle boylu ağaçların ağaç sökme makinesi ile sıklık bakımı sahalarından köklenerek nakledilmek suretiyle yol ve cadde kenarı ağaçlandırmalarında kullanılacağını belirtti. - ZONGULDAK