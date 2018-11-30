Ağaç sevgisini Japonya'ya taşıdılar

Zonguldaklı öğrenciler ağaç sevgisini anlatan resimleriyle Japonya'daki yarışmaya katılacak

ZONGULDAK - Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi öğrencileri, bir süredir çalışmasını sürdürdükleri "Orman ve Ağaç Sevgisi" konulu resimleriyle Japonya'da düzenlenen uluslararası resim yarışmasına katılacak.

Japonya'da faaliyet gösteren Cosmonet-Japonya isimli sivil toplum kuruluşu tarafından bu yıl 28. düzenlenen "28. Uluslararası Dünya Çocukları Ağaç Sevgisi Resim Yarışması" için Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi öğrencileri bir süredir sürdürdükleri hazırlıklarını tamamladılar.

Japonya Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Fukuoka Eyaleti Valiliği'nin yanı sıra çok sayıda kurum ve kuruluş da yarışmayı destekleyecek. Japonya'da ikamet eden Zonguldaklı işadamı Murat Enşici de Türkiye ve Japonya arasındaki iletişimi kurmada adeta köprü vazifesi görüyor.

Türkiye bu yıl 4. kez yarışmaya dahil olurken TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan'ın katkılarıyla Zonguldak, Bartın okullardan yarışmaya katılım sağlandı. Öte yandan Ankara'dan da katılım sağlandı. Ağaç sevgisinin aşılanarak doğayı seven ve koruyan bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın uluslararası boyutta olması ile de dünya çocuklarının kaynaşması hedefleniyor.

Mehmet Çelikel Lisesi'nde karakalem yöntemiyle eserlerini tamamlayan öğrenciler, eserlerinin Japonya'da sergilenecek olmasının heyecanını yaşıyor. Resim öğretmeni Cengiz Alabaş önderliğinde hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, eserlerinden derece elde etmeyi hedefliyor. Alabaş, "Biz bu konuda heyecanlıyız. 4 öğrencimizle bu yarışmaya katılıyoruz. Japonya'yı da görme şansımız olabilir. Elimizden geldiğince öğrencilerimizle çalışmayı yaptık. Karakalem çalışması yaptık. Umarım sonucu da güzel olur. Ben bu okulda çalışmaktan gerçekten mutluyum. Tarihi olan bir okul. Buradaki öğrenciler, öğretmenler olsun vakıf olsun. Köklü bir okulda çalışmanın artılar çok fazla, sorumlulukları da çok fazla. Geldiğimden beri olabildiğince bu okulda biz de bir doku katmaya çalıştık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde dereceler olsun yada etkinlikler olsun okulumuza ne bırakabilirsek çok güzel olacağını düşürüyorum" ifadelerine yer verdi.

11. sınıf öğrencisi Berfin Özdilmen, "Ben çalışmamda insanın kendi çabalarıyla doğayı ayakta tutabildiğini anlattım. Aslında doğayı biz ayakta tutabiliriz. Doğa kendini yeşertiyor ama ona kötü davranırsak bize karşı hiç de yararlı şeyler yapmaz. Yarışma Japonya'da olacak ilk defa böyle büyük bir yarışmaya katılıyorum. Umarım bir dereceye girer" diye konuştu.

Yarışmaya katılacak öğrencilerden Adadeniz Adıgüzel ise "Çalışmamda doğaya değer vermediğimizde başımıza gelebilecekleri anlatmaya çalıştım. Katılıdğım en büyük yarışma olacak. Daha önce hiç katılmamıştım. Elimden geleni yaptım. Umarım dereceye girebilirim" ifadelerine yer verdi.