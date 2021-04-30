Ağaç rüzgara dayanamadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağaç rüzgara dayanamadı

Ağaç rüzgara dayanamadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da kısa süreli yağmur ve rüzgar bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Adıyaman'da kısa süreli yağmur ve rüzgar bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Adıyaman Kayalık mahallesi Zey caddesi üzerinde bir ağaç şiddetli rüzgara dayanamadı. Önceki akşam yaklaşık yarım saat etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgar nedeniyle olumsuzluk yaşandı. Zey Caddesi üzerinde bir ağaç gövdesinden ikiye ayrıldı.

Kısa süreli yağmur ve rüzgarda kentte başka olumsuzluk olmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Ağaç rüzgara dayanamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı 'göz hakkı reyonu' akıma dönüştü!
Adıyamanlı esnafın çocuklar için başlattığı "göz hakkı reyonu" akıma dönüştü!
Son dakika haberleri: Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
Son dakika haberleri: Sokak ortasında öldüresiyle dövüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Ebru Gündeş Burak Sergen Yılmaz Erdoğan
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağaç rüzgara dayanamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 10:26:20. #1.14#

title