Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi (2)BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİİzmit'te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha araçların üzerine devrildi.

Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi (2) BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİ İzmit'te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha araçların üzerine devrildi. Topraktan köklerinin çıktığı görülen ağacın devrilmesiyle 1 otomobil ve 1 hafif ticari araç zarar gördü. Böylece hasar gören araç sayısı 4'e yükseldi. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için bölgede çalışma başlattı. Hasar gören araçların sahiplerine haber verildi. Kaynak: DHA