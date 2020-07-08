Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi (2)BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİİzmit'te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha araçların üzerine devrildi.
08.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:45
Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi (2)
BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİ
İzmit'te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha araçların üzerine devrildi. Topraktan köklerinin çıktığı görülen ağacın devrilmesiyle 1 otomobil ve 1 hafif ticari araç zarar gördü. Böylece hasar gören araç sayısı 4'e yükseldi. Belediye ekipleri devrilen ağacı kaldırmak için bölgede çalışma başlattı. Hasar gören araçların sahiplerine haber verildi.
Kaynak: DHA