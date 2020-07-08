Ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi (2) BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİİzmit'te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha devrildi.

BİR AĞAÇ DAHA DEVRİLDİ İzmit'te otomobillerin üzerine ağaç devrilen ücretsiz otoparkta, yaklaşık 1 saat sonra başka bir ağaç daha devrildi. Kökünden sökülen ağaç, 1 otomobil ve 1 hafif ticari araca zarar verdi. Böylece hasar gören araç sayısı 4'e yükseldi.Belediye ekipleri devrilen ağacı bölgeden kaldırmak için çalışma başlattı. Hasar gören araçların sahiplerine de haber verildi.

Kaynak: DHA