Ağaç parçalarını hediyelik eşyaya çeviriyor

28.09.2019 10:44

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 38 yaşındaki Serkan Üstüntaş, ormanlardan ve deniz kenarlarından bulduğu odun parçalarından farklı tasarımlarla hediyelik eşya yapıyor.

Bir şirkette muhasebeci olarak çalıştığı zamanlarda ağaçlardan yaptığı masa süslerinin firmaya gelen misafirlerin dikkatini çekmesi üzerine Üstüntaş, 5 yıldır hobi olarak başladığı işi meslek haline getirdi.

İlk olarak masaüstü mumluklar yapan Üstüntaş, masalar, sehpalar ve raflar üretti.

Serkan Üstüntaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette gördüğü hediyelik eşyalardan esinlenerek kendince bir şeyler yapmaya başladığını söyledi.

Özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışırken yaptığı ürünleri çevresindekilerin beğenmesinin ardından ormanlardan ve deniz kenarlarından bulduğu odun parçalarını sanat eserine dönüştürmeye çalıştığını anlatan Üstüntaş, "Yaklaşık 5 yıldır bu işle ilgileniyorum. Ayna, masa, sehpa bunlar hep el işiyle yapılan ürünler. Bir sehpayı yapmak bir haftamı alıyor. Ağaçları genelde ormandan buluyorum. Bulduğum ağaçları fırına veriyorum. Bulduğumuz ağaçlar herkesin yakacağım dediği ağaçlar oluyor ve biz onları değerlendiriyoruz. Bazen deniz kenarlarında, bazen de hiç ummadığınız yerde karşınıza çıkıyor. Ben onu gördüğüm zaman aklımda değişik fikirler oluşuyor. Bir ağacı şekillendirmek 3-4 günümü alıyor. Ağacı ilk gördüğümde aklıma ne gelirse onu yapıyorum." diye konuştu.

"Bu tarz ürünler tercih ediliyor"

Sipariş üzerine ürünler yaptığını belirten Serkan Üstüntaş, sipariş olmadığı zaman dükkanında sergilemek adına da ürünler yaptığını dile getirdi.

Üstüntaş, bugüne kadar, raflar, kitaplıklar, masalar, sehpalar, mumluklar ve çeşitli objeler yaptığını, sosyal medya hesabında ürünleri sergileyerek oradan da satışlar yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"İlk meslek hayatıma başladığımda iki tane mumluk yapmıştım ikisine de sattım ama onlar çok güzel ve ilginçti. İlk yaptığım ürün sehpa o halen satılmadı. Bir de askılık var, onu satılmasın diye gizliyorum. Değişik ağaç dallarından eşyalar yaptığım için çok beğeniyorlar. Yaptığım eserler kimsede yok. Yapsa bile aynısı yapma şansı yok çünkü her ağaç ve dal farklı. Tonları farklı, yapıları farklı, o yüzden bu tarz ürünler tercih ediliyor. Değişiklik istiyorlar, doğaya dönmek istiyorlar. Ağacın kendilerini rahatlattığını söylüyorlar. Bence de öyle, beni de rahatlatıyor çünkü."

Kaynak: AA