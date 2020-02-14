Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu
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Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu

Günümüzde birçok insan daha çevreci bir yaşam sürdürmeye çalışıyor. Peki, yaşamımız sona erdiği zaman da bedenimizin daha çevreci şekilde kullanılmasını sağlayabilir miyiz? Bu sorunun cevabı 'evet'. Dünyada artık farklı yöntemler ile daha 'yeşil' bir ölüm mümkün.

14.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:47
Ağaç olun, mercan olun.. Daha çevreci ölmenin batıda yaygınlaşan 5 yolu

Günümüzde birçok insan daha çevreci bir yaşam sürdürmeye çalışıyor. Peki, yaşamımız sona erdiği zaman da bedenimizin daha çevreci şekilde kullanılmasını sağlayabilir miyiz? Bu sorunun cevabı 'evet'. Dünyada artık farklı yöntemler ile daha 'yeşil' bir ölüm mümkün.


Özellikle tabut içinde defnedilme ve yakılma (kremasyon) kültürünün olduğu batıda insanlara daha çevreci 5 alternatif yöntem sunuluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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