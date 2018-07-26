Ağaç Kütüğü ve Poşetlerde İstiridye Mantarı Yetiştiriyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan Hekim Can, evinin zemin katında ağaç kütükleri ve poşetlerde istiridye mantarı yetiştirerek gelir elde ediyor.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Can, ağaç kütükleri ile talaş, saman ve kepekle doldurduğu poşetleri evinin zemin katına yerleştirdi.

Bu yöntemle istiridye mantarı yetiştirmeye başlayan Can, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Can, yaptığı açıklamada, kavak kütüğü ile poşetlerde mantar ürettiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Mantar üretimi için buğday sapı, kavak ve ekmek kepeği kullanıyorum. Bunlar tarlada hasattan sonra toplanan saplar olup eve getirerek belirli işlemlerden geçiriliyor. İşlemlerden sonra poşet torbalara konularak kuluçka süresine bırakılıyor. 40 günlük kuluçka süresinden sonra bekleme odasına alınarak günlük bakım için ısısını, sulamasını ve nemini ayarlayarak verimini almaya başlıyoruz."

Can, doğal ortamdaki mantarı kapalı alanda ve daha kaliteli yetiştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Üretim yöntemi hakkında da bilgi veren Can, "Yaklaşık 60 santimetre yüksekliğindeki kütüklerin üzerleri kapakla örtülü. Kapakların altına tohumları serpiyoruz. Bunu 40 günlük kuluçka dönemine bırakıyoruz. Mantarlarımız iki ayda çıkıyor." dedi.

Can, üretimini artırmak için Genç Çiftçi Projesine başvuruda bulunduğunu ve olumlu sonuçlandığını belirterek, sağlanan destekle üretimini daha kapsamlı bir tesise taşıyacağını sözlerine ekledi.