Ağaç kovuğuna sıkışan köpek kurtarıldı ORDU'nun Aybastı ilçesinde, gürgen ağacının kovuğuna sıkışan köpek, kurtarıldı.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, gürgen ağacının kovuğuna sıkışan köpek, kurtarıldı.Armutlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalışan vatandaşlar, gürgen ağacından köpek sesi geldiğini fark etti. Kovuğa sıkıştığını gördükleri köpeği kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar Aybastı Belediyesi'ni arayarak, yardım istedi.

Gelen belediye ve orman işletme ekipleri, ağacı motorlu testere ile keserek köpeği kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek, veteriner kontrolünden sonra barınağa götürüldü.

Kaynak: DHA