Ağaç kökü ve dallarından yaptığı baston ve figürleri evinde sergiliyor
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Ağaç kökü ve dallarından yaptığı baston ve figürleri evinde sergiliyor

Ağaç kökü ve dallarından yaptığı baston ve figürleri evinde sergiliyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Kültür Sanat

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 64 yaşındaki Raşit Öztürk, doğadan topladığı ağaç kökleri ve dallarını, doğallığını bozmadan baston ve çeşitli figürlere dönüştürüyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde 64 yaşındaki Raşit Öztürk, doğadan topladığı ağaç kökleri ve dallarını, doğallığını bozmadan baston ve çeşitli figürlere dönüştürüyor.

Ankara'da bir traktör fabrikasından emekli olduktan sonra 2006 yılında Kösrelik köyüne dönen Öztürk, zamanını doğadan topladığı ağaç kökleri ve dallarına şekil vererek değerlendiriyor.

Ağaçtan kağnı, kaşık, traktör, uçak ve tank maketi de yapan Öztürk, aynı zamanda tespih ve doğal taş da biriktiriyor.

Avcılık yapan arkadaşlarıyla doğaya çıktığında ağaç dalı ve kökü toplayan Öztürk, bunlardan evinin bahçesinde doğal kıvrımlarını bozmadan küçük dokunuşlarla baston ve çeşitli figürlerin yer aldığı süs eşyaları yapıyor.

Raşit Öztürk, AA muhabirine, ağaç kökleriyle uğraştığını, ağaçlardan hem baston hem hayvan figürü yaptığını söyledi.

Zaman zaman arkadaşlarıyla ava gittiğini belirten Öztürk, "Kimseyi bulup da doğada gezemiyorum, avcılara takılıyorum, onlar avlanırken ben de ormana zarar vermeyecek şekilde kuru ağaçların kökünü ve dallarını topluyorum. Söktüğüm ağaç neye benziyorsa ona keser ve törpü ile şekil vermeye çalışıyorum. Kurbağaya, yılana, keçiye, kuşa benziyorsa doğallığını bozmadan ona göre törpülüyor ve zımparalıyorum, havya makinesi ile yakıp vernikliyorum." diye konuştu.

Evinde 600'ün üzerinde baston ve çeşitli hayvan figürleri bulunduğunu aktaran Öztürk, sergi açmak istediğini ancak yer bulamadığı için çalışmalarını evinde sergilediğini kaydetti.

Öztürk, yaptığı 300'den fazla maket kağnıyı yakınları ve arkadaşlarına hediye ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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