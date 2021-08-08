AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
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AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI

AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut (32) pandemi nedeniyle yaşadığı İngiltere'den köyüne dönünce duvarlara resimler, ağaç köklerinin arasına çamurdan heykeller yapmaya başladı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut (32) pandemi nedeniyle yaşadığı İngiltere'den köyüne dönünce duvarlara resimler, ağaç köklerinin arasına çamurdan heykeller yapmaya başladı. Şeyda Turgut ağaç köklerindeki heykellerin yanına zarar verilmemesi için 'Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın' yazısı asarken, Doğada çok fazla malzeme var. Bir gün gelip bir figür yaptım. Sonra devamı geldi. Güzel tepkiler aldım dedi.

Akçakoca'ya bağlı Davutağa Köyü'nde yaşayan resim öğretmenliği mezunu Şeyda Turgut, İngiltere'de sürdürdüğü yaşamını pandemi nedeniyle yarıda bıkarak baba evine döndü. Şeyda Turgut evinde oluşturduğu atölyede tuval üzerine resim yaptı. Turgut bir süre sonra köyünde ormanda bulunan ağaçların köklerine çamurdan heykeller yaparken, su deposunun duvarını da resimle süsledi. Ağaçların köklerindeki heykeller dikkat çekerken, Şeyda Turgut eserlerine zarar verilmemesi için, 'Lütfen dokunmayın. Tarihi eser değil. Boşuna heyecanlanmayın' yazılı kağıt astı.

Boş vakitlerini değerlendirmek için bu tarz objeler yaptığını söyleyen Şeyda Turgut, Yurt dışında yaşıyordum. Pandemi nedeniyle Türkiye'ye döndüm. Doğada çok fazla malzeme var. Boştum ve canım sıkıldı. Boş vakitlerimin çoğunu evde resim yaparak değerlendiriyorum ama doğada vakit geçirmeyi elbette daha çok seviyorum. O yüzden burayı daha önce gözüme kestirmiştim. Bir gün gelip bir figür yaptım. Sonra devamı geldi. İnsanlar görmeye başladı ve duyuldu dedi.

Heykel eğitimi almadığını belirten Şeyda Turgut, Benim alanım heykel değil. Ben resim öğretmeniyim. Meyve bıçağı ile yapıyorum heykelleri. Bunları gören inanılmaz tepkiler veriyorlar. Her gören çok şaşırdı, çok beğendi. Ben açıkçası bu kadar beğenileceğini düşünmedim. Sadece boş vakitlerimi değerlendirmek için yaptım. Köyde duran su deposu da renksiz ve ruhsuzdu. Biraz renk gelsin diye yaptım. diye konuştu.

AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI
AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AĞAÇ KÖKLERİNE HEYKEL YAPTI, 'TARİHİ ESER DEĞİL, HEYECANLANMAYIN' YAZISI ASTI - Haberler
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