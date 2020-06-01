Ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs yakalandı
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Ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs yakalandı

Kastamonu'da ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs, Jandarma Suç Arama Timi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs yakalandı
01.06.2020 20:44 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:48

Kastamonu'da ağaç kesme motoru ile av tüfeği çalan şahıs, Jandarma Suç Arama Timi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İnebolu ilçesine bağlı Uluyol köyünde 14 Mart tarihinde 59 yaşındaki E.U'ya ait evden 2 adet av tüfeği ile 1 adet ağaç kesme motorunu çalan 22 yaşındaki F.B, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekiplerinin çalışmaları sonucu çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Uluyol köyünde girdiği evden çaldığı malzemeleri Küre ilçesine bağlı Kesepınar köyündeki babaannesinin evinde sakladığı tespit edilen F.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ele geçirilen 2 adet av tüfeği ve 1 adet ağaç kesme motoru sahibine teslim edildi. Zanlı F.B. ise, jandarma ekiplerince karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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