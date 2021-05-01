Ağaç kesiminde dereye yuvarlanıp öldü

ORDU'nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde kesilen ağacı taşımak isterken dengesini kaybedip dereye yuvarlanan Mehmet Hekim (75), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Perşembe ilçesinde fındık bahçesinde kesilen ağacı taşımak isterken dengesini kaybedip dereye yuvarlanan Mehmet Hekim (75), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Hekim, beraberindeki akrabasıyla, ağaç kesimi için kendisine ait fındık bahçesine gitti. Burada kesilen ağacı yukarıya çekmek için halat bağlamaya çalışan Hekim, dengesini kaybederek 15 metreden dereye yuvarlandı. Akrabasının durumu haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde, Mehmet Hekim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Hekim'in cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK