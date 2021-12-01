KARABÜK (İHA) - Ağaç kestiği sırada uçuruma yuvarlanan vatandaş yaralandı

KARABÜK - Karabük'te ağaç kestiği sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlanan Bayram Coşkun itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Bayram Coşkun isimli vatandaş ağaç kesimi yaptığı sırada dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kestiği ağacın üzerine devrilmesiyle çaya düşmekten kurtulan Coşkun'u fark eden çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ağacın altından çıkartılan yaralı yaklaşık 15 metrelik uçurumdan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.