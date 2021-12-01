AĞAÇ KESERKEN DERE YATAĞINA YUVARLANDI

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, dere yatağının kenarındaki ağaçları kesen Bayram Coşkun (42), dengesini kaybederek metrelerce yuvarlandı. Yaralanan Bayram Coşkun, UMKE, Afad ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak, tedavi altına alındı.

Olay öğleden sonra, Kayabaşı Mahallesi Engin Sokak'ta meydana geldi. Dere yatağının kenarında bulunan ağaçları kesen Bayram Coşkun (42), dengesini kaybedince engebeli arazide metrelerce yuvarlandı. Kestiği ağacın dalının da üzerine düşmesiyle yaralanan Coşkun, son anda dereye düşmekten kurtuldu. Coşkun çevredekilere seslenerek yardım istedi. Coşkun'u duyan vatandaşlar durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri yuvarlanan Coşkun'u sedye ile yaklaşık 15 metrelik yerden çıkardı. Yaralanan Coşkun, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Coşkun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.