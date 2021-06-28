Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti
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Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti

Ağaç kesen otel görevlileri için belediye ekipleri harekete geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da bir otelin önündeki ağaçları kesen otel görevlileri, büyükşehir belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi.

Van'da bir otelin önündeki ağaçları kesen otel görevlileri, büyükşehir belediyesi tarafından para cezası kesilmesi için encümene sevk edildi.

Olay, önceki akşam Semaverli Kavşak'ta bulunan bir otelin önünde gerçekleşti. Otelin önündeki ağaçların dallarına çıkarak kesen vatandaşlar, otel görevlileri olduklarını söyledi. Çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde otel görevlileri, ağaçları keserek oradan uzaklaştırıyor. O anları cep telefonuna kaydeden vatandaş, ağaç kesen vatandaşların yanına giderek neden kesim yaptıklarını soruyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in adını kullanarak kesim yaptıklarını ifade eden otel yetkilileri, uyarılara rağmen ağaçları kesmekten vazgeçmedi. Duyarlı vatandaşın görüntüleri Van Büyükşehir Belediyesine ulaştırmasının ardından harekete geçen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek inceleme yaptı.

Yapılan inceleme sonucunda ağaçların kesildiği tespit edilerek tutanak tutuldu. Tutanak işlem yapılmak üzere Van Büyükşehir Belediyesi Encümenine gönderildi.

Öte yandan, ağaç kesimin görüntülerini kaydederek belediye ekiplerine bildiren vatandaşın duyarlılığı da takdir topladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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