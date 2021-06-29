Ağaç İşleri Sendikasından, Başkanımıza Nezaket Ziyareti

Türkiye Marangoz ve Ağaç İşleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ercan ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Marangoz ve Ağaç İşleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ercan ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Marangoz ve Ağaç İşleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Ercan, Marangoz ve Ağaç İşleri Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Zeynal Asnuk ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanımız, nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür etti.

Türkiye Marangoz ve Ağaç İşleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ercan ise yaptığı konuşmada, kendilerini ağırlayan Belediye Başkanımıza misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanımız ve misafirleri, esnaf ve sanatkarların güncel durumları ve beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Kaynak: Habermetre