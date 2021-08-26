Ağaç İşleri Sanayinde Otopark Dönüşümü

Artan araç sayısına paralel olarak şehirdeki uygun alanları bir bir otopark alanlarına dönüştürme çalışması yürüten İnegöl Belediyesi, Ağaç İşleri Sanayi Tandoğan Caddesindeki 4000 metrekarelik alanda 150 araçlık otopark çalışmalarını başlattı.

İnegöl Belediyesi, üretim şehri İnegöl'ün mobilya sanayisindeki otopark eksikliğini giderecek çalışmaları başlattı. Tandoğan Caddesi, Bahattin Aslan Cami yanındaki atıl alanı 150 araçlık otopark alanına dönüştürerek esnaf ve vatandaşlara nefes aldıracak alan oluşturulması hedefleniyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, meclis üyeleri ve parti yöneticilerinden oluşan heyet, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

SANAYİMİZİN ÖNEMLİ BİR EKSİĞİNİ GİDERİYORUZ

150 Araçlık otopark alanı çalışmalarını inceleyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Alper Taban açıklamasında, '' Ağaç İşleri Sanayisi Tandoğan caddesindeyiz. Burada 150 araçlık otoparkın yapımıyla alakalı incelemelerimizi yapıyoruz. Malumunuz şehrimiz güçlü bir sanayi ve ticaret şehri. Dolaysıyla şehrimize gerek yereldeki işletmeciler, üreticiler, şehrimize gelenkişiler, müşteriler, vatandaşlarımız beraberinde lojistik firmalarımız var. Yoğun bir şekilde her geçen gün artan araç trafiğinin olduğunu görüyoruz. Buna hareketle sanayimizin önemli bir eksikliğini gidermek için Bahattin Aslan camiimizin yanında atıl vaziyette bulunan alanın otoparka dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalarımızı başlattık.''

200 BİN TL'LİK ÇALIŞMA

Otopark alanı için yürütülen çalışmaların yaklaşık 200 Bin TL olduğunu ileten Başkan Alper Taban, ''Burada hem sanayi içi trafiği çok yoğun. Beraberinde parklanma problemleriyle alakalı planda da otopark alanı olarak işlenmiş alanın Fen İşleri Müdürlüğümüzün marifetiyle otoparka dönüştürülmesi çalışmasını yürütüyoruz. Burada dört bin metrelik alan ve otopark alanlarının da belli olduğu bir parke taşı çalışması yürütülüyor. Yaklaşık 200 Bin TL'lik bir çalışma olduğunu ifade etmek isterim. 'dedi.

NAKLİYE VE LOJİSTİK ARAÇLARINA AYRI OTOPARK

Açıklamasının devamında nakliye ve lojistik alanında hizmet veren geniş araçlar için ayrı bir alan daha oluşturulacağını söyleyen Başkan Alper Taban, ''Tabi sadece burayı kazandırmakla yetinmeyeceğiz. Bundan sonra hemen karşı adada yapacağımız bir çalışma daha var. Oradaki çalışmalarımızı da hızlandırmış olacağız. Nakliye araçları tarzı lojistik işiyle ilgilenen araçları da o alanda yerleştirmiş olacağız. Yine vatandaşlarımız standardın bir tık daha büyüğü olarak kurgulanan yerde geniş araçlar park edebilecek. Çalışmalar başta sanayi esnafımıza, ağaç işleri esnafımıza ve bu alanları kullanacak olan tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Kaynak: Bültenler