Ağaç işleme makinesi sektörü dış ticaret fazlası vermeyi sürdürüyor

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) tarafından hazırlanan 2021 yılı ikinci çeyrek Ağaç İşleme Makinesi (AİM) Özet Sektör Raporu'na göre, yılın ilk 6 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 198 olurken, AİM sektörü dış ticaret fazlası vermeye devam etti.

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) tarafından hazırlanan 2021 yılı ikinci çeyrek Ağaç İşleme Makinesi (AİM) Özet Sektör Raporu'na göre, yılın ilk 6 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 198 olurken, AİM sektörü dış ticaret fazlası vermeye devam etti.

AİMSAD açıklamasına göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan dış ticaret verilerine göre derlenen 2021 yılı ikinci çeyrek AİM Özet Sektör Raporu AİMSAD tarafından yayımlandı.

Buna göre, salgın koşullarında çalışmaya devam eden AİM sektörü üretimi bir önceki döneme göre yüzde 48 artarak 147 milyon dolar, ihracatı yüzde 45 artarak 62 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 68 artarak 31 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 198 olurken, AİM sektörü dış ticaret fazlası vermeye devam etti.

Raporda yer alan ihracat verilerine bakıldığında, 2021'in ilk 6 ayında en fazla "diğerleri" grubunda bulunan makinelerin ihracatı gerçekleştirildi.

En fazla ihracat ise 3 milyon 917 bin 588 dolar ile Irak'a yapıldı. Irak'ı sırasıyla Rusya, Cezayir, Bulgaristan, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Kosova, Romanya ve Polonya takip etti.

Rapora konu olan dönemdeki ithalat verilerine bakıldığında ise, Türkiye'ye en fazla "diğerleri" grubunda yer alan makinelerin ithal edildiği görüldü.

Yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin en fazla ithalat yaptığı ülke ise Çin oldu. Türkiye, bu dönemde Çin'den 11 milyon 30 bin 169 dolarlık makine ithalatı gerçekleştirdi. Çin'i sırasıyla; 9 milyon dolar ile İtalya ve 5,7 milyon dolar ile Almanya takip etti.

AİM sektörü, AİMSAD iş birliği ile Reed TÜYAP tarafından organize edilen ağaç işleme makineleri, kesici takımlar, el aletleri fuarı WoodTech'te buluşacak.

Fuar, 9-13 Ekim 2021'de TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık