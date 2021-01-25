Ağaç işleme makineleri sektöründen salgına rağmen ihracat rekoru

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, Türkiye, ağaç işleme makineleri sektöründe geçen yıl 110 milyon 112 bin 234 dolar ihracatla rekor kırdı.

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneğinden (AİMSAD) yapılan açıklamada, MAİB verilerine yer verildi.

Buna göre, tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı 2020 yılında ağaç işleme makineleri sektörü ihracat rekoru kırdı. MAİB verilerine göre, 2020'de ağaç işleme makineleri sektörü, 110 milyon 112 bin 234 dolar ihracat gerçekleştirdi. 2019'da bu rakam 98 milyon 16 bin 644 dolar, 2018'de ise 102 milyon 510 bin 492 düzeyinde bulunuyordu. Sektörün ihracatı, yüzde 12 ile 2018'den beri en yüksek büyüme oranını yakaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre de sektörün ihracatı Kasım 2020'de 20-21 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu durum, ihracattaki artışta kasım ayının önemli bir payı olduğunu gösterdi. Kasım ayında en çok ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla 9 milyon 550 bin 800 dolar ile Rusya, 868 bin 188 dolar ile Irak, 559 bin 217 dolar ile Bulgaristan, 546 bin 612 dolar ile Birleşik Krallık ve 529 bin 175 dolar ile Cezayir oldu. 2019'da Rusya, 3 milyon 954 bin 892 dolarla en çok ihracat yapılan üçüncü ülke konumundaydı.

İhracattaki artışın en önemli nedeni, kasım ayında Rusya'ya yapılan ihracat miktarının diğer aylara göre çok daha yüksek olması olarak belirlendi.

"Rusya'ya ihracat bir yılda yüzde 365 arttı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AİMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sabri Erol, 2020'nin 11 ayında Rusya'ya yapılan toplam ihracatın 13,4 milyon dolar olduğunu, 2019'a göre geçen yıl Rusya'ya ihracatın yüzde 365 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece kasım ayında yapılan 9,5 milyon dolar değerindeki ihracatın 11 aylık toplam yapılan ihracata göre oranı ise yüzde 70 olarak gerçekleşti. Uluslararası kaynaklarda henüz 2020 verileri açıklanmadığı için 2019 sonunda Rusya'nın ağaç işleme makineleri toplam ithalatının 300 milyon dolar olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ise yine 2019 sonu ihracat rakamlarına göre buradan sadece yüzde 1 civarında bir pay aldı. 2020 yılında, 11 ayın sonunda en çok ihracat yapılan ürünler sırasıyla 10 milyon dolar ile alet değiştirmeden çeşitli makine işlemleri yapan makineler, 1,5 milyon dolar ile testere makineleri ve 890 bin dolar ile diğer makineler oluşturmaktadır.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığının mobilya sektör raporları incelendiğinde, Rusya'nın mobilya konusunda ne ihracatçı ne de ithalatçı bir ülke olduğunu görüyoruz. 145 milyonluk nüfusa sahip olan bir ülkede zannediyorum ki sadece kendi iç tüketimlerine yönelik bir üretim mevcut. Ayrıca Rusya, en büyük tomruk üreticisi ülkelerden biri. Dolayısıyla bitmiş üründen ziyade ham madde için en kıymetli ürün olan tomruğun ihracatı, ahşap sektöründe Rusya için büyük rol oynuyor."

"Pandemide mobilya yatırımları çoğaldı"

Salgın döneminde sadece Rusya'da değil, birçok ülkede mobilya yatırımlarının arttığını bildiren Erol, insanların salgın boyunca vaktinin çoğunu evinde geçirdiğini, mobilyalarını daha çok kullanmaya ve eskiyen mobilyaları değiştirmeye başladığını aktardı.

Salgına rağmen tüm sağlık tedbirler alınarak ekim ayında Woodtech Fuarı'nı gerçekleştirdiklerini anımsatan Erol, bu durumun ekim ve kasım aylarındaki ihracatın artışına etkisi olabileceğini ancak sektör firmalarının 2020'de yurt içi ve yurt dışı Woodtech dışında hiçbir fuara katılmadığını belirtti.

İhracat artışının en büyük sebeplerinden birinin firmaların kendilerince yaptıkları pazarlama olduğunu vurgulayan Erol, fuarların olmaması, seyahatlerin kısıtlanması gibi sebeplerden ötürü firmaların, öz değerlendirmelerini yaparak doğru bir strateji uyguladıklarını kaydetti.

- "Bazı üyelerimiz sadece ihracata çalışıyor"

Mustafa Sabri Erol, AİMSAD olarak 2020'de dijital faaliyetler dışında tanıtım gerçekleştiremediklerini, geçmiş dönemde yapılan tanıtımların faydasını geçen yıl gördüklerini aktardı.

Mayıs 2020'de faaliyete geçirdikleri "www.turkishwoodworkingmachinery.com" portalına da işaret eden Erol, portalın ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını ve portalın bilinir hale geldiğini bildirdi.

Her sektörde olduğu gibi ağaç işleme makine sektöründe de sürekli gelişimlerin mevcut olduğunu aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Bugün bazı üyelerimizin sadece ihracata çalıştığını, bazılarının sadece proje bazlı ürünler yaptığını ve neredeyse 6-7 aylık siparişleri olduğunu, bazılarının ise yabancı firmalarla ortaklığa giderek yurt dışında marka haline geldiğini ya da gelebilecek potansiyelde olduğunu görebiliyoruz. Ülkemiz, sadece ağaç işleme makine sektöründe değil, birçok endüstride teknolojiyi uygulayan değil, üreten konumuna geldi. Dolayısıyla oluşan bu akıma ağaç işleme makine sektörünün de ayak uydurduğunu söylemek mümkün."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak