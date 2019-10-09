Ağaç işleme makineleri sektörü, 12 Ekim'de WoodTech'de buluşuyor

09.10.2019 13:56

Ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya Bölgesi'ndeki en büyük buluşma noktası 32'nci Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, AİMSAD işbirliği ile Reed Tüyap tarafından düzenlenen 12-16 Ekim 2019 tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak.



Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi iş Adamları Derneği işbirliği (AİMSAD) ile Reed Tüyap tarafından düzenlenen Avrasya'nın en büyük Ağaç İşleme Makineleri Fuarı 32'nci Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı WoodTech, 12-16 Ekim 2019 tarihleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde başlıyor. Geçen yıl 9 bini yabancı olmak üzere 76 bin kişi ziyaret ettiği fuara, bu yıl 10 bini aşkın yabancı olmak üzere toplam 80 bin ziyaretçi beklediklerini söyleyen AİMSAD Genel Sekreteri Arif Onur Kaçak, Ağaç İşleme Makineleri Sektörü'nün yaşanan tüm gelişmelere rağmen büyümesini sürdürdüğünü söyledi.



Dış ticaret açığı vermeyen sektör



Yurtiçi ve yurtdışı pazarlara erişim sağlayan uluslararası ticaret platformu haline gelen WoodTech'in bu yıl ziyaretçi rekoru kırmasını beklediğini belirten Kaçak, yerli ve yabancı markaların tamamının bu yıl ihracata odaklanacağını ifade etti. Kaçak, Türkiye ağaç işleme makineleri sanayinin, 2019 yılı dahil son dört yıldır dış ticaret açığı vermeyen sınırlı sayıdaki sektörlerden birisi olduğunu söyledi.



Kaçak, "2018 yılından bu yana ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelere bağlı olarak yurt içi yatırımlar azalmış ve döviz kurlarında yükselişle birlikte ithalat çok önemli ölçüde düşmüştür. İthalat tarafında yaşanan bu gelişme yanında, sektörün ihracatta sağladığı artış da ihracatın ithalatı karşılama oranlarını yükseltmiştir. Sektör ihracatı 2019 ilk sekiz ayda sektör ürünlerinin ithalatının yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. 2014 yılında yüzde 54,8 olan ağaç işleme makineleri sanayi ihracatının ithalatı karşılama oranı, 2019 yılı sekiz aylık dönemde ise yüzde 239,2 gibi çok yüksek düzeylere erişmiştir. Dikkat çeken bir gelişme 2018 aynı dönemde bu oranın yüzde 147,4'dir. 2018 yılı ilk sekiz aya göre ithalatın yüzde 42,7 gerilemesi yurt içi talebin çok önemli ölçüde düştüğünü göstermektedir. Ağaç işleme makineleri ihracatında görülen yüzde 7,2 düşüş ve yurt içi talepteki daralma göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemlerde sektördeki işletmelerin bir bölümünün faaliyetlerini sürdürmesi güçleşecektir" dedi.



"İnşaat sektöründe yaşanan daralma sektörü etkiledi"



İnşaat sektöründe yaşanan daralmanın ağaç işleme makineleri yurt içi talebini çok önemli ölçüde etkilediğini dile getiren Kaçak, sözlerini şöyle sürdürdü: "AİMSAD olarak, aylık bazda hazırladığımız raporlar ile ekonomik gelişmeleri üyelerimizle paylaşarak, kendilerine bir yol çizmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl için öngörülerimizi paylaşıyoruz. Ancak, bununla da kalmayıp yurt içi talebin olumlu yönde etkilenmesi için sektörümüzün en büyük buluşması olan ve 12-16 Ekim 2019 tarihleri arasında 32'ncicisi gerçekleştirilecek olan WoodTech Ağaç İşleme Makinesi ve Yan Sanayisi Fuarı'nın en iyi şekilde geçmesi yönünde ciddi bir mesai harcıyoruz. Öte yandan, yıllar içerisinde yaptığımız yurtdışı fuar çalışmaları son 4 yılda etkisini cari açığı kapatıp, fazla vererek muazzam şekilde göstermeye başladı. Üyelerimizle birlikte yaptığımız toplu katılımların sayısını arttıracağız. 2019 yılı Kasım ayında Rusya, 2020 yılı Mart ayında Dubai, Mayıs ayında İtalya, Eylül ayında Polonya'da pavilyon çalışmalarımız olacak. Kendi yayınlarımızda işlediğimiz potansiyel ülke raporlarımızla üyelerimizi bilinçlendirerek, yeni pazarlara yönelmelerini sağlamaya devam edeceğiz".



2019 beklentisi 100 milyon dolar ihracat



Kaçak, tüm sektörlerde yaşanan daralmalara rağmen, fuarların da etkisiyle 2019 yılını 100 milyon dolar ihracat, 50 milyon dolar ithalat ve 280 milyon dolar civarında üretim ile kapatmayı öngördüklerini söyledi. Kaçak, "Bu rakamları baz alarak, 2020 yılında yüzde 5 ila yüzde 10 arasında artış göstererek, yükselişe kaldığımız yerden devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.



Arif Onur Kaçak, bu yıl ayrıca Almanya, Azerbaycan, Belçika, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, İsviçre, İran, Kosova, Makedonya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Sudan, Tunus, Ukrayna, Ürdün gibi 20 farklı ülkeden gelecek alım heyetleri ile önemli ticari işbirliklerine imza atacaklarının altını çizdi.



Ayrıca Kaçak fuarda, CNC makineler, robot entegrasyonları, fabrika ortamlarını sanal gerçeklik gözlükleri ile gezebilme gibi birçok teknolojik yeniliğin sergileneceğini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA