Ağaç faciayı önledi: 1 yaralı
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Ağaç faciayı önledi: 1 yaralı

Ağaç faciayı önledi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan araç, şarampolde ağaca takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Zonguldak Alaplı ilçesinde kontrolden çıkan araç, şarampolde ağaca takılarak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı ilçe merkezinden Dağ Köyü istikametine giden 72 yaşındaki Hasan Sevim yönetimindeki 67 SF 208 plakalı Fiat marka araç, Alaplı Çay Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Kazada araç, yolun altındaki ağaçlara çarparak uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü Hasan Sevim hafif yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi.

Kazanın ardından Jandarma güçleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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