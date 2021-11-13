Ağaç dibinde yatıyorlardı, muhtar ve kaymakamlık onlara ev yaptırdı

AMASYA (İHA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yaylasaray köyünde evleri olmadığı için ağaç altına sığınan yaşlı adam ve oğlunu sıcak bir yuvaya muhtar ve kaymakamlık kavuşturdu.

Eski evlerinin kullanılamaz hale gelmesi üzerine bir müddet ağaç altında yaşayan 70 yaşındaki Halis Yüksel ve oğlu 35 yaşındaki Talip Yüksel'in içler acısı halini gören köy muhtarı geçici olarak eski muhtarlığın kapısına onlara açtı. Köy muhtarı Asalet Er'in durumu ilettiği Taşova Kaymakamlığı yaşlı adam ve oğluna ev yaptırdı. Yapımına köy halkının da destek olduğu ev baba-oğula teslim edildi.

Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik de köyü ziyaret ederek inşa edilen evde incelemede bulundu.

"Ama vicdanım el vermiyor"

Yaylasaray Köyü Muhtarı Asalet Er, "Eski bir ev vardı burada. Tamamen yıkılmak üzereydi. Biz bunları aldık, bizim muhtarlık binasına götürdük. Orada bir yıldır duruyorlardı. İnşaatçı arkadaşımıza söyledik. Biraz işte kaymakamlık desteğiyle ondan sonra bizim köy halkıyla istişare ederekten bu seviyeye getirdik. Allah izin verirse bu ayın sonuna veya öbür ay içinde bunların tamamen işleri bitiyor, buraya taşıyacağız. Adam 70 yaşında, bu halde. Ama vicdanım el vermiyor" dedi.

Evinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ettiğini söyleyen Talip Yüksel, "Başta muhtardan Allah razı olsun. Bu zamana kadar emmim sahip çıktı. Ev sahibi yaptı bizi. Herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - AMASYA