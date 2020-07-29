Ağaç dallarına astığı notlarda dikkat çekti Ağaç dallarına astığı notlarda dikkat çekti Sivas'ta duyarlı bir vatandaş ağaç köklerine atılan izmaritlere dikkat çekmek için ağaç dallarına "İzmarite değil, suya ve sevgiye ihtiyacım var" yazan notlar astı.

Ağaç dallarına astığı notlarda dikkat çekti

Sivas'ta duyarlı bir vatandaş ağaç köklerine atılan izmaritlere dikkat çekmek için ağaç dallarına "İzmarite değil, suya ve sevgiye ihtiyacım var" yazan notlar astı.

SİVAS - Sivas'ta duyarlı bir vatandaş ağaç köklerine atılan izmaritlere dikkat çekmek için ağaç dallarına "İzmarite değil, suya ve sevgiye ihtiyacım var" yazan notlar astı.

Sivas'ta bir kişi, kent merkezi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan ağaçların köklerine atılan izmaritlere dikkat çekmek için ilginç bir şey yaptı. Kimliği bilinmeyen duyarlı vatandaş ağaç dallarına, "İzmarite değil, suya ve sevgiye ihtiyacım var" şeklindeki notlar astı. Cadde üzerinde iş yerleri bulunan esnaflar ve vatandaşlar ise sabah saatlerinde ağaç dallarına asılı notlarla karşılaştı. Duyarlı vatandaşın ağaç dallarına astığı notlara ve ağaçların üzerine astığı izmarit kaplarına rağmen vatandaşların izmaritlerine ağaç köklerine atmaya devam etmesiyse dikkat çekti.

"İlk gördüğümde şaşırdım"

Cadde üzerinde iş yeri bulunan Safa Sübütay, ağaç dallarına asılmış notları gördüğünde şaşırdığı belirterek "Sabah geldiğimizde cadde üzerindeki 4 ağaçta da bu şekilde yazı ve üzerlerinde kutularla karşılaştık. Ağaçların köklerine izmarit atılmamasına dikkat çekmek istemiş çünkü ağaçların kökleri izmaritle doluyor. Hangi vatandaş yaptıysa gerçekten teşekkür ederiz. Asılan notlarda 'İzmarite değil, suya ve sevgiye ihtiyacım var' yazmışlar. Çok da güzel olmuş. İlk gördüğümde kesinlikle şaşırdım, insanların inatla hala izmaritleri ağaç diplerine atmasıysa hiç hoş değil "dedi.

Ağaç dallarına asılmış notları gören vatandaşlar ise duyarlı vatandaşın yaptığından dolayı memnun olduklarını belirterek vatandaşların ağaç köklerine izmarit atmalarına tepki gösterdiler.

Kaynak: İHA