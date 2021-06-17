Ağaç dalları üzerinde uyuşturucu yetiştiren şahıs yakalandı

Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, ağaç dalları üzerinde çuval içerisinde bulunan saksılarda yetiştirilen 17 kök kenevir ele geçirdi.

Uşak'ta İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri, ağaç dalları üzerinde çuval içerisinde bulunan saksılarda yetiştirilen 17 kök kenevir ele geçirdi. Kenevirleri yetiştiren şahıs ise ekiplerce gözaltına alındı.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivaslı ilçesi Eldeniz Köyü'nde bir şahsın uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler, Torun isimli uyuşturucu madde arama uzman köpeği ile ihbar edilen adreste arama çalışması yaptı. Ekipler, yapmış oldukları çalışmalarda ağaç dalları arasına gizlenerek ağaç yapraklarıyla da kamufle edilmiş 6 ayrı ağaçta 10 adet saksı içerisinde 17 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevirleri yetiştirdiği tespit edilen M.A.E. ise ekiplerce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı