Ağaç dalı üzerinde vaşak ölüsü bulundu (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ağaç dalı üzerinde vaşak ölüsü bulundu (2)

09.12.2020 19:20 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:24
Ağaç dalı üzerinde vaşak ölüsü bulundu (2)

'BÖLGEDE İLK DEFA GÖRDÜM'Vaşağı görüntüleyen Ramazan İmece, "Ormanda ailemle gezinirken ağaçta asılı kalmış bir vaşak gördüm. Daha önce hiç Hıdırnalı bölgesinde bu hayvanla karşılaşmamıştım. Ben de ilk defa görmüş oldum. İzlediğim belgesellerden bu hayvanın vaşak olduğunu anladım.

'BÖLGEDE İLK DEFA GÖRDÜM'

Vaşağı görüntüleyen Ramazan İmece, "Ormanda ailemle gezinirken ağaçta asılı kalmış bir vaşak gördüm. Daha önce hiç Hıdırnalı bölgesinde bu hayvanla karşılaşmamıştım. Ben de ilk defa görmüş oldum. İzlediğim belgesellerden bu hayvanın vaşak olduğunu anladım. Hayvan tam tersinin üzerine düşmüş vaziyette duruyordu. Muhtemelen ağaca tırmanırken düşüp öldüğünü düşünüyorum. Üzerinde bir yara olup olmadığına dikkat etmedim ancak hayvanın ölüsü iki, üç günlük vardı" dedi.Olaydan sonra durumu kimseye bildirmediklerini ve sadece video çektiklerini belirten İmece, bugün vaşağın bulunduğu yere tekrar gittiğini ancak hayvanın ölüsünün yerinde olmadığını fark ettiğini belirterek, "Başka bir yırtıcı hayvan götürmüş olabilir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

İlgili Haberler

Trafo üzerinde yanmış halde bulundu
Trafo üzerinde yanmış halde bulundu
Son dakika haber: Kuşadası'nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Son dakika haber: Kuşadası'nda 2 deniz kaplumbağası ölü bulundu
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Asırlık çam ağacı iş yerinin üzerine böyle devrildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Öner Erkan Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Sörloth Tisserand Okan Buruk Erol Bulut Serdar Aziz
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ağaç dalı üzerinde vaşak ölüsü bulundu (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:29:20. #1.15#
title