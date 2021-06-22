Ağaç dalı park halinki aracın üzerine düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağaç dalı park halinki aracın üzerine düştü

Ağaç dalı park halinki aracın üzerine düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, ağırlığa dayanamayan bir ağacın dalı koparak park halindeki aracın üzerine düştü.

Adıyaman'da, ağırlığa dayanamayan bir ağacın dalı koparak park halindeki aracın üzerine düştü.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi İzollu Baba Caddesi üzerinde bulunan bir çınar ağacındaki dal, kendi ağırlığına dayanamayarak koptu. Ağaçtan kopan dal, park halinde bulunan H.K'ya ait 02 ABM 855 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü. Aracının üzerine ağaç dalının düştüğünü gören H.K., durumu Adıyaman Belediyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağaç dalını parçalayarak araç üzerinden kaldırdı.

H.K., dal düşmesinden dolayı aracında her hangi bir hasarın yaşanmadığını ve kimseye bir şey olmadığını belirtti. - ADIYAMAN

Ağaç dalı park halinki aracın üzerine düştü
Ağaç dalı park halinki aracın üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mermer ocağında feci ölüm! İş makinesi operatörü, işçinin ölümüne neden oldu
Mermer ocağında feci ölüm! İş makinesi operatörü, işçinin ölümüne neden oldu
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Boris Johnson Vladimir Putin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Yüce Hülya Avşar Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Çağlar Söyüncü Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ağaç dalı park halinki aracın üzerine düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:14:36. #1.15#

title