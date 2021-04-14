Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada
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Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK - Haberler | 3. Sayfa
Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada

Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada Vinç üstünde 'hatalı manevra' kavgası Ağaç parçalarının havada uçuştuğu kavga saniye saniye kaydedildi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde vinç operatörü ve yaklaşık 10 metre yükseklikte ağaç budayan...

Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada

Vinç üstünde 'hatalı manevra' kavgası

Ağaç parçalarının havada uçuştuğu kavga saniye saniye kaydedildi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geçtiğimiz günlerde vinç operatörü ve yaklaşık 10 metre yükseklikte ağaç budayan 2 çalışan arasında iddiaya göre, 'hatalı manevra yaptın' kavgası çıktı. Vincin sepetinden aşağı atlayan 2 kişi ağaç parçalarıyla operatöre saldırdı.

Olay, Adapazarı şehir merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta geçtiğimiz günlerde yaşandı. Alınan bilgiye göre, ağaç budama işi yapan firmada çalışan 2 kişi vincin sepetiyle ağaç budamak için yaklaşık 10 metre yükseğe çıktı. Ağaç kesimi yapan çalışanlar, iddiaya göre operatörün hatalı manevrası sebebiyle ağacın yanındaki elektrik direğine çarptı. Çılgına dönen iki kişi, vincin üzerinden operatöre hakaretler savurup ağaç parçaları fırlattı. 'Bizi aşağı indir' diye bağırıp sağa sola vuran çalışanlar zemine yakın mesafede sepetten yola atlayıp operatöre saldırdı. Vinci kullanan kişi bu sırada araçtan inince tartışma yerini kavgaya bıraktı. Meydana gelen kavga anları başka bir vatandaş tarafından cep telefon kamerasıyla saniye saniye görüntülenirken olay, diğer çalışanların araya girmesiyle son buldu.

Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada
Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada
Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada
Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada
Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada
Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada
Ağaç budayan şahsın vinç sepetinden atlayarak operatöre saldırdığı anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

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