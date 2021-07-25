Ağaç budarken kendi boğazını kesti
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Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Ağaç budarken kendi boğazını kesti
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da Abdullah Pekkutucu (38), evinin bahçesindeki ağaçları budarken, kullandığı taşlama makinesi elinden kayınca, boğazından yaralandı.

KONYA'da Abdullah Pekkutucu (38), evinin bahçesindeki ağaçları budarken, kullandığı taşlama makinesi elinden kayınca, boğazından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Pekkutucu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi Yakınca Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Pekkutucu taşlama makinesine taktığı testereyle evinin bahçesindeki ağaçları budamaya başladı. Bu sırada Pekkutucu, makinanın elinden kayması sonucu testereyle kendi boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Pekkutucu, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Pekkutucu'nun hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Ağaç budarken kendi boğazını kesti
Ağaç budarken kendi boğazını kesti
Ağaç budarken kendi boğazını kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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