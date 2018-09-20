Ağaç Budarken Kalp Krizi Geçiren Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
Samsun’da ağaç budarken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.
Samsun'da ağaç budarken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.
0lay, Samsun'un Bafra ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Senai Demir, bahçesindeki çınar ağaçlarını budarken kalp krizi geçirdi. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Senai Demir'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Savcı olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN
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