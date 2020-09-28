Ağaç budarken düşen kişi yaralandı
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Ağaç budarken düşen kişi yaralandı

28.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 28.09.2020 23:02

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaç budarken tuttuğu dalın kırılması sonucu düşen kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaç budarken tuttuğu dalın kırılması sonucu düşen kişi yaralandı.

Kozan yolunda köfte satışı yapan M.K. budamak için çıktığı ağaçta tutunduğu dalın kırılması sonucu düştü.

Yaralanan M.K, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağaç budarken düşen kişi yaralandı
Ağaç budarken düşen kişi yaralandı
Ağaç budarken düşen kişi yaralandı
Ağaç budarken düşen kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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