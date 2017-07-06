Ağaç Budama Çalışması Yapıldı

Gölcük Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından yol güzergahlarında bulunan ve sürücülerin görüş açısını engelleyen ağaçlarda budama çalışması yapıldı. Atatürk Bulvarı ve Amiral Sağlam Caddesi güzergahında yapılan budama çalışmaları ile ilgili sürücüler ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin değerlendirilerek ağaç budama çalışmalarına yoğun tempoda devam edildiğini belirten ekipler, elektrik hatlarının ağaç dallarından kaynaklanarak oluşabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyor. Ağaç budama çalışmalarını enerji nakil hatlarına zarar vermeyecek şekilde çalışmaları gerçekleştirirken sağlıklı ve temiz çevre oluşumuna katkı sağlıyor.

Ağaç budama çalışması hakkında memnuniyetini dile getiren vatandaşlar, Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

