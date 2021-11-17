Ağaç budama çalışmaları devam ediyor

ERZİNCAN (Habermetre) - Erzincan Belediyesi kent genelinde ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz elektrik tellerine temas eden ve kaldırımlarda görüş alanını daraltan ağaçlarda budama çalışmaları yaptı.

Erzincan Belediyesi yeşile ve doğaya verdiği önemi yıl boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarla sürdürüyor. Bu kapsamda Erzincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kent merkezinde bulunan ağaçların bakımını gerçekleştirerek elektrik tellerine temas ihtimali olan ağaçlar ve kaldırımlarda görüş alanını kısıtlayan ağaçlarda budama işlemini gerçekleştiriyor. Akşemsettin Mahallesi'nde ağaç bakım ve budama işlemlerini sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, yıl boyunca devam eden çalışmalarla birlikte caddeler, park ve yeşil alanlardaki ağaçlar ve bitkilerin düzgün formda kalmaları amaçlanıyor.

Tüm alanlarda faaliyetlerini aksatmadan sürdürdüklerini belirten Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun; "Belediye olarak halkımızın güvenliğine büyük önem gösteriyoruz. Bu anlamda kaldırım kenarları, parklar ve refüjlerdeki ağaçlarda budama çalışmalarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz gerçekleştiriyor. Erzincan Belediyesi olarak tüm alanlarda faaliyetlerimizi aksatmadan sürdürüyoruz. " şeklinde konuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet