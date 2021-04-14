Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
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Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor

Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ - Haberler | Güncel
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor

VAN'da 2011'de meydana gelen depremlerden sonra ailesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine yerleşen 3 çocuk babası Eyüp Caner Cengiz (55), ağaç kütüğü, boynuz, kemik, sedef ve çeşitli metaryalleri atölyesinde el emeği, göznuruyla işleyerek iç dekorasyonlarda kullanılan gemi maketleri, hediyelik...

VAN'da 2011'de meydana gelen depremlerden sonra ailesi ile Bitlis'in Tatvan ilçesine yerleşen 3 çocuk babası Eyüp Caner Cengiz (55), ağaç kütüğü, boynuz, kemik, sedef ve çeşitli metaryalleri atölyesinde el emeği, göznuruyla işleyerek iç dekorasyonlarda kullanılan gemi maketleri, hediyelik kutular, tablolar yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. 

Van depreminde atölyesi zarar gördüğü için ailesi ile göç eden Cengiz, Tatvan'a yerleştikten sonra Saray Mahallesin'de bulunan Yeni Çarşı'da atölye kurdu. Bir dönem Van'da araçlar için cam üretimi de yapan Cengiz, burada mesleği olan ahşap oymacalığını yeniden yapmaya karar verdi. Yaklaşık 10 yıldır Tatvan'da yaşamını sürdüren Cengiz, Avrupa ve Afrika ülkelerinden getirdiği ağaç kütükleri, kemik, sedef ve çeşitli metaryaller kullanarak hediyelik eşya yapmaya başladı. İç dekorasyonlarda kullanılan gemi maketleri, üfleme cam, araç içi modifye, hediyelik kutular, tablolar yapan ve bunları Türkiye'nin çeşitli kentlerine göndermeye başlayan Cengiz, el sanatı mesleğine 17 yaşında başladığını, bugüne kadar bir çok usta yetiştirdiğini, ayrıca bu alanda tanındığı için de satış konusunda bir sıkıntı yaşamadığını söyledi. Son yıllarda yaptığı mesleğe ilginin azaldığını, ancak Türkiye'nin farklı yerlerinde tanınmış olması nedeniyle özel siparişler aldığını anlatan Cengiz, "Genelde kişiye özel çalışmalar oluyor. Ağırlıklı olarak da ahşap çalışıyoruz. Tabi ki farklı materyallerle, sedef, kaplamalarla da zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında cam işlemelerde olabiliyor. Mesela, üfleme camda yapmaktaydım. Genelde ev içi dekorasyonlar, yat iç dekorasyonu, araç içi madifyeler yapıyoruz. Seri olarak yaptığımız ürünlerimiz de var. Sedef kakma, istiridye kabuğu, kaplumbağa sırtı, boynuz gibi meteryalerde kullanarak çeşitli hedyelikler yapıyoruz" dedi. 


- Bitlis
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor
Ağaç, boynuz, kemik ve sedef kullanarak sanat yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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