Ağaç artıklarını yaktı, aracı kül oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ağaç artıklarını yaktı, aracı kül oldu

Ağaç artıklarını yaktı, aracı kül oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kişinin ağaç budadıktan sonra pisliklerini temizlemek için yaktığı ateş otomobili küle çevirdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir kişinin ağaç budadıktan sonra pisliklerini temizlemek için yaktığı ateş otomobili küle çevirdi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Yeşilhisar Mahallesi Asar mevkiinde bulunan tarla evinin bahçesinde bulunan ceviz ağaçlarının bakımını yapan Hasan Sarı, ağaç artıklarını yakmak isterken yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek yolun kenarında bulunan araca sıçradı. Yangın sonrasında Hasan Sarı'ya ait araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak konuşan Çoşkun Cengiz, " Ben yan tarlada çift sürüyordum. Dumanların yükseldiğini görünce hemen olay yerine koşturdum. Aracın kapıları da kitliydi binip aracı çekemedik. Sahibi de ileride çift sürüyormuş. Araç gözümüzün önünde yandı kül oldu. Hemen itfaiyeyi aradım. Ateş yakmışlar. Oradan odunlar tutuşmuş. Oradan da arabaya sıçramış" dedi.

Konuyla ilgili olarak konuşan araç sahibi Hasan Sarı ise," Ceviz bahçesinin bakımını yapıyordum. Ağaç pisliklerini yaktım. Kendim de ceviz bahçesini sürüyordum. Yaktığım ateş bir anda rüzgarın da etkisiyle yandaki odunlara oradan da araca sıçradı. Aracın ön lastiği ve plastik aksamı alev alınca kurtarma şansımız olmadı. Aracın içine bindim ama, alev alan aracı çekemedim. Kendimi dışarıya zor attım. Yangın bir anda büyüdü. Üç dakika içinde araç tamamen küle döndü. Aracı yeni almıştım. Buna da şükür. Olacağı varmış" şeklinde konuştu.

Yangın ihbarının üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın başka yerlere sıçramadan söndürüldü. Savaştepe Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Ağaç artıklarını yaktı, aracı kül oldu
Ağaç artıklarını yaktı, aracı kül oldu
Ağaç artıklarını yaktı, aracı kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Barış Murat Yağcı
Spor Diego Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ağaç artıklarını yaktı, aracı kül oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:47:07. #1.15#

title