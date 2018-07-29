Samsun'da bir kişi, ağaç altında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Vanlı (60) yattığı ağaç altında ölü bulundu. Olay polise ve savcıya haber verildi. Dursun Vanlı'nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Vanlı'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN