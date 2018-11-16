Ağabeyinin Silahlı Saldırısında Yaralandı

Samsun'da ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayan genç kadın yaralandı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan C.Ş. (22), sağ bacağının diz üstünden ve diz altından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.S. tedavi altına alındı. C.S. kendisini ağabeyi C.Ç.'nin vurduğu söyledi. Polis ekipleri, kaçan ağabeyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muhammer Ay/İHA)