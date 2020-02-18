Ağabeyinin pastanesi ve aracına arkadaşı ile molotoflu saldırıda bulundu

18.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:26

UŞAK'ta, ağabeyinin pastanesi ve park halindeki hafif ticari aracına, molotofkokteyli saldırıda bulunduğu, işyerinin güvenlik kameraları tarafından belirlenip, gözaltına alınan Yusuf E. (31) ve yanındaki ismi 'Elzem' olduğu öğrenilen Azerbaycanlı arkadaşı sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf E.'nin babası İsmail E. (70) ise sevk edildiği adliyede kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak'ta işsiz olan Yusuf E., geçen 13 Şubat'ta, saat 06.50 sıralarında, yanında Azerbaycan uyruklu 'Elzem' ismindeki arkadaşı ile, husumetli olduğu ağabeyi Bülent E.'nin (46) Özdemir Mahallesi, Arda Sokak'taki pastanesinin önüne geldi. İki arkadaş yanlarında getirdikleri molotofkokteylleri ateşleyip, 2'sini Bülent E.'nin pastanesine diğer 2'sini de dükkanın karşısında park halindeki 64 DK 844 plakalı hafif ticari aracına fırlattı. Kısa bir süre pastane ve aracın yanışını izleyen ikili, koşarak uzaklaştı. Alevleri fark eden çevre binadakiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Bu sırada gelen çevredeki bir kişi, yerde birikmiş olan yağmur sularını elindeki kovaya doldurup, araca dökerek, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerini de gelmesiyle otomobil ve işyerindeki alevler söndürüldü. Olay anı işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bülent E., görüntülerle birlikte polise şikayetçi oldu. Görüntülerden yola çıkan polis, Bülent E.'nin otomobile, yanındaki ismi 'Elzem' olduğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu kişinin de pastaneye molotofkokteyli attığını tespit edip, gözaltına aldı. Polis, olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Bülent E.'nin babası İsmail E.'yi de gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf E. ile Azerbaycanlı arkadaşı tutuklandı. Diğer şüpheli İsmail E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobilinde ve dükkanında toplam 30 bin lira zararı bulunduğunu belirten Bülent E., "Daha önce babamın pastanesinde çalışıyordum. 6 ay önce ayrılıp, bir dükkan ilerisine kendi pastanemi açtım. Bunu içlerine sindiremediler. Son 1.5 ay içinde bana dört kez bıçakla saldırıp, tehditlerde bulundular. O zaman da kendilerinden şikayetçi oldum. Kardeşim Yusuf E., daha önce dört kez dükkan açtı, batırdı. Kendisi uyuşturucu bağımlısı. Babamdan aldığı paralarla geçiniyor. Benden de para istiyor ama vermiyorum. Bu son olayda babamın azmettirmesiyle, pastaneme ve önünde park halindeki hafif ticari aracıma bir arkadaşı ile saldırıda bulundu. Ancak, bu defa görüntüler olduğu için kardeşim Bülent ve yanındaki Azeri arkadaşı tutuklandı. Olay günü akşamı yine babamın yanında çalışan kız kardeşim Birsen, önünü kesip, kendisini ölümle tehdit ettiğimi ileri sürüp, benden şikayetçi olmuş. Ancak, o saate dükkanımda olduğumu ispatlayan görüntüleri bugün polise verip, yalan beyanda bulunduğu için ondan da şikayetçi oldum" dedi.

Kaynak: DHA