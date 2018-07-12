Ağabeyinin Kullandığı Traktörün Çarptığı Genç Öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağabeyinin kullandığı traktörün çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ağabeyinin kullandığı traktörün çarptığı genç yaşamını yitirdi.
Servet A'nın (19) kullandığı 48 R 2508 plakalı traktör, Demirli Mahallesi'nde fındık bahçesinde ilaçlama yaptığı sırada geri manevra yaparken kardeşi İsmail A'ya (17) çarptı.
Traktörün altında kalan İsmail A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazanın ardından ağabey Servet A. gözaltına alındı.