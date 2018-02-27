Ağabeyinin Eşini Boğarak Öldürdü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yengesini boğarak öldüren zanlı teslim oldu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yengesini boğarak öldüren zanlı teslim oldu.
Bahcelievler Mahallesi 5020 Sokak'taki evde akşam saatlerinde Kırgız uyruklu Türk vatandaşı Katerina Ç. (34) ile kocasının kardeşi Mehmet Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Yengesini boğarak öldüren Mehmet Ç, sabah olduğunda polis merkezine giderek teslim oldu. Katerina Ç'nin cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna götürüldü.
Eşinden üç ay önce boşanan Mehmet Ç'nin yaşanan tartışma öncesi yeğenlerini kendi evine bıraktığı öğrenildi.