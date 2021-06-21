Ağabeyinin çalışanını döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi (2)
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Ağabeyinin çalışanını döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi (2)

Ağabeyinin çalışanını döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

TUTUKLANDIBursa'da, ağabeyinin çay ocağında çalışan Erdal Akkuş'u döverek, öldüren Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'da, ağabeyinin çay ocağında çalışan Erdal Akkuş'u döverek, öldüren Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı. 

Derya EVREN/BURSA,


Ağabeyinin çalışanını döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi (2)
Ağabeyinin çalışanını döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

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