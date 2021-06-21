Ağabeyinin çalışanını döverek öldürdü, 'Bayılınca parka bıraktım' dedi (2)
TUTUKLANDIBursa'da, ağabeyinin çay ocağında çalışan Erdal Akkuş'u döverek, öldüren Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'da, ağabeyinin çay ocağında çalışan Erdal Akkuş'u döverek, öldüren Fatih Ün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'olası kastla adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
Derya EVREN/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren